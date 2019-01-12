Где был базар - там молл стоит...

На территории Узбекистана за последние несколько лет было снесено большинство восточных базаров, многие из которых существовали со времен Средневековья. Теперь на их месте стоят гипермаркеты.

В частности, древнейшие узбекские города – Бухара и Самарканд, лишились такой достопримечательности, как восточные базары, работавшие многие сотни лет. Место восточных базаров заняли мегасторы и гипермаркеты с магазинами транснациональных корпораций. Узбекские власти объяснили свое решение желанием осовременить облик средневековых городов. В списке аргументов были также борьба с контрабандой и контрафактом, контроль за бизнесом и повышение собираемости налогов.

Так цифровая экономика меняет рельеф даже в традиционных обществах, ранее не замеченных в тяге к прогрессу. И, поскольку урбанизация распространяется по всему миру, Россия здесь не может являться исключением. Традиционные торговые форматы стремительно устаревают и уходят в прошлое, место рынков и магазинчиков «у дома» занимают мегасторы и интернет-торговля.

Это, в том числе, приводит к повсеместному вытеснению малого бизнеса, который, с точки зрения властей, неудобный налогоплательщик, да и контролировать его сложнее. Исключение (пока еще) составляют представители handmade, IT, медицины и, частично, сферы услуг, пишет Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».