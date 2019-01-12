Генерал ВСУ назвал примерный срок вступления Украины в НАТО

Бывший заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко назвал примерные сроки вступления Украины в НАТО. Украинский генерал считает, что через 5-10 лет Украина станет членом североатлантического альянса.

По его мнению, пяти - десяти лет достаточно, чтобы достигнуть стандартов в военно-политическом блоке НАТО.

Игорь Романенко рассказал, что разработанный план реформирования украинской армии должен быть завершен к 2020 году, - передают украинские СМИ. Генерал ВСУ подчеркнул, что в НАТО вступают не вооруженные силы, а государство. "В связи с этим у нас есть заявления представителей украинского правительства, которые заверили, что к 2020 году выполнят 1300 открытых требований стандартов альянса. Но есть еще закрытые требования", - отметил Романенко.