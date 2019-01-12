Эксперт прокомментировал запрет на полеты беспилотников над домом Порошенко

Политолог Александр Дудчак прокомментировал решение Государственной авиационной службы Украины запретить полеты беспилотных летательных аппаратов над домом украинского президента Петра Порошенко. Беспилотникам запретили летать над домом Петра Порошенко

«Дом президента Украины Петра Порошенко включили в запретную для полета беспилотников зону в целях обеспечения безопасности президента. Петр Порошенко входит в список личностей, чья безопасность должна быть обеспечена соответствующей службой. Информация о том, как он проводит время вне рабочего кабинета, не должна поступать в широкий доступ», - сказал Александр Дудчак.

Кроме того, пояснил эксперт, технологии развиваются, и использование подобных новинок необходимо регламентировать в любой стране, передает RT.