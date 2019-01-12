У берегов Франции «всплыла» подлодка времен Второго Рейха

На севере Франции, неподалеку от города Вессан, обнаружились обломки немецкой субмарины времен Первой мировой войны. Подлодка UC-61 села на мель в этом районе более ста лет назад.

Немецкая субмарина времен Второго Рейха села на мель в ночь с 25 на 26 июля 1917 года. Экипажу, составлявшему 25 человек, удалось эвакуироваться. Подводную лодку немцы взорвали, чтобы она никому не досталась, но на берегу экипаж был задержан.

«Это был миноносец. Субмарина UC-61 должна была установить мины. Но для этого надо было подойти близко к берегу, потому что в открытом море между Францией и Англией были натянуты сети для борьбы с подлодками. Субмарина подошла слишком близко к пляжу и застряла на мелководье», - пояснил местный гид Винсент Шмитт.

Подводной лодке, пролежавшей на мелководье более века, удалось «всплыть» только благодаря сильному отливу, уточняет РИА Новости.