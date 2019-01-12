Порошенко расхвалил турецкие беспилотники, которые Украина закупит у Турции

Украина закупит у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2, украинский президент Петр Порошенко назвал соглашение о поставках частью мероприятий по расширению сотрудничества в военной сфере между Украиной и Турцией.

В Facebook Порошенко расписал данные турецких беспилотников: "Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня, кроме высокотехнологичных характеристик, также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей".

Как отметил президент Украины, договоренности с Турцией о поставках беспилотников полностью соответствует "стратегическому курсу Украины в НАТО" и способствует интеграции украинского ВПК в мировой рынок вооружений, - передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Украина закупила у Канады снайперские винтовки. Первую партию стрелкового оружия Киев получит в ближайшее время.

В бюджете Украины на 2019 год военные расходы составят около 5,4% ВВП страны.