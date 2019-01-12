Взрыв прогремел в одном из киевских ТЦ

В одном из киевских торговых центров утром в субботу, 12 января, произошел взрыв. Согласно последней информации, ТЦ, о котором идет речь, расположен в Соломенском районе на улице Борщаговской.

В результате случившегося один мужчина получил травму руки и был экстренно доставлен в медицинское учреждение, передает сегодня портал "Вести".

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб, которые устанавливают точные причины происшествия. Подчеркивается, что в торговом центре во время взрыва проводились ремонтные работы, вследствие чего посетителей в здании не было.