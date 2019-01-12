Мэр Парижа, премьер и глава МВД Франции прибыли на место взрыва

Мэр Парижа Анн Идальго, премьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер днем в субботу, 12 января, прибыли на место мощного взрыва, который произошел в центре города.

Кастанер отметил, что в пекарне, где случился инцидент, а также вокруг нее сейчас активно работают не менее двухсот пожарных, а также несколько сотен полицейских.

Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на осведомленные источники, для эвакуации пострадавших в ходе взрыва задействовали вертолет, который обычно используется при чрезвычайных обстоятельствах.

Ранее отмечалось, что ранены не менее двадцати человек.