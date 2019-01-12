Беспилотникам запретили летать над домом Петра Порошенко

Беспилотным летательным аппаратам категорически запретили летать над домом президента Украины Петра Порошенко. Об этом в субботу, 12 января, сообщили в Государственной авиационной службе страны.

В сообщении говорится, что сейчас рынок беспилотных воздушных судов стремительно развивается, вследствие чего разрабатываются новые правила, которые позволяют интегрировать новые виды летательных аппаратов в уже действующую на Украине систему использования воздушного пространства.