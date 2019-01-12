Le Figaro сообщает о 20 пострадавших при взрыве в Париже

Сегодня стало известно, что в результате взрыва в центре Парижа, который произошел утром 12 января, пострадали не менее двадцати человек. Данную информацию предоставило авторитетное французское издание.

В настоящий момент два человека находятся в критическом состоянии, а еще семеро – в тяжелом. Остальные граждане получили травмы, которые не являются опасными для жизни. Уточняется, что среди пострадавших есть три сотрудника пожарной охраны, передает газета Le Figaro.

Отмечается, что утром в субботу пекарня, где прогремел взрыв, была закрыта. Предполагается, что в здании возникла утечка газа, а затем вспыхнул пожар.