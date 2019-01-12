Появилось пугающее видео с места взрыва в центре Парижа

Утром в субботу, 12 января, в сети появилась видеозапись с места мощного взрыва в центре Парижа. Ранее сегодня стало известно, что происшествие случилось в здании пекарни на улице Тревиз в IX округе.



В ролике можно увидеть улицу, которую едва можно рассмотреть из-за дыма. На месте работают сотрудники пожарной охраны. Заметно, что у зданий выбиты стекла и оторваны части фасадов. Повсюда бегают люди, некоторые получили ранения. Некоторые участки улицы объяты пламенем.

Точное количество пострадавших устанавливается. Информации о причинах случившегося пока не поступало.