Взрыв прогремел в центре Парижа

Утром в субботу, 12 января, стало известно, что в Париже прогремел мощный взрыв. Согласно последней информации, данные о вышеуказанном происшествии уже поступили в полицию столицы Франции.

Известно, что взрыв произошел на улице Тревиз. Туристам это место хорошо известно, поскольку рядом находится кабаре Фоли-Бержер.

Как сообщает сегодня RT, инцидент произошел в здании булочной. К настоящему моменту не уточняется, по какой именно причине прогремел взрыв. Кроме того, не поступало информации о точном количестве пострадавших, однако раненые есть. На место уже выехали сотрудники полиции.