Илон Маск показал ракету для полетов на Луну и Марс

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск накануне показал фотографию тяжелой ракеты-носителя Starship. Предполагается, что данный аппарат будет использоваться для полетов на Луну и даже на Марс.

Фотография, которую можно увидеть на официальной страничке Маска в социальной сети Twitter, была сделана на космодроме SpaceX в Техасе.

Бизнесмен подчеркнул, что снимок является настоящим, а не просто картинкой, созданной при помощи компьютерной графики. Это подтверждают и люди, проезжавшие мимо космодрома. Илон Маск отметил, что данная ракета является лишь прототипом будущего летательного аппарата.