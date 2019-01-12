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Илон Маск показал ракету для полетов на Луну и Марс
12 января 2019, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск накануне показал фотографию тяжелой ракеты-носителя Starship. Предполагается, что данный аппарат будет использоваться для полетов на Луну и даже на Марс.
Фотография, которую можно увидеть на официальной страничке Маска в социальной сети Twitter, была сделана на космодроме SpaceX в Техасе.
Бизнесмен подчеркнул, что снимок является настоящим, а не просто картинкой, созданной при помощи компьютерной графики. Это подтверждают и люди, проезжавшие мимо космодрома. Илон Маск отметил, что данная ракета является лишь прототипом будущего летательного аппарата.
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