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Ведущую NBC, взявшую интервью у Путина, окончательно уволили
12 января 2019, 10:52 [ «Аргументы Недели» ]
Ведущую американского телеканала NBC Мегин Келли, которая взяла интервью у президента России Владимира Путина, окончательно уволили. Соответствующая информация появилась в субботу утром в СМИ.
Подчеркивается, что стороны смогли решить все разногласия. Согласно договору, компания выплачивает Келли 69 миллионов долларов – остаток ее зарплаты по контракту, заключенному на три года. Кроме того, как сообщает The Hollywood Reporter, ведущая может сразу перейти на другое место работы, а не ждать полгода, как это обычно бывает в телеиндустрии.
Напомним, в июне 2017 года Владимир Путин дал Келли интервью, в котором затрагивалась тема отношений России и США. После этого пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, нельзя ли пригласить Мегин Келли работать в российское СМИ, предложил обратить внимание на ее высокую зарплату на NBC.
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