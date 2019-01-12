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Приостановка в работе правительства США стала самой длинной в истории
12 января 2019, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Частичная приостановка работы правительства США стала самой длинной в истории. "Шатдаун" начался в стране еще 22 декабря прошлого года, однако ситуация до сих пор остается весьма напряженной.
Предыдущая приостановка в деятельности правительства длилась 21 день – в декабре 1995 и январе 1996 годов при Билле Клинтоне.
Как уточняет ТАСС, в настоящий момент причиной случившегося стал проект строительства ограждения на границе с Мексикой, который пытаются продвинуть республиканцы и лидер США Дональд Трамп. На возведение барьера требуется около 5,7 миллиарда долларов, но демократы заявили, что ни при каких условиях не одобрят трату такой суммы.
Подчеркивается, что пока ситуация является тупиковой: последняя попытка Дональда Трампа прийти к консенсусу с демократами провалилась.
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