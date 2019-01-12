СМИ: ФБР тайно проверяет связи Трампа с Россией

В СМИ появилась информация о том, что Федеральное бюро расследований приступило к тайной проверке связи президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российскими властями в 2017 году.

Проверка якобы началась после увольнения главы ФБР Джеймса Коми. Данное событие заставило руководство и сотрудников разведывательного органа беспокоиться, передает газета The New York Times.

В издании уточнили, что подозрения насчет связи Трампа с РФ появились еще в 2016 году – в ходе его президентской кампании. В тот момент, однако, ФБР приняло решение отложить расследование, поскольку не смогло разработать схему для процесса такого масштаба.