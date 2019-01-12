Дочь Трампа может стать президентом Всемирного банка

Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка Трамп может стать президентом Всемирного банка.

Дочь американского лидера и бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли названы кандидатами на пост президента Всемирного банка.

Главный банкир планеты объявил об отставке

Среди кандидатов на пост главного банкира планеты также называют замминистра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса и главу Агентства США по международному развитию Марка Грина, - написало издане Financial Times, ссылаясь на свои на источники.

Главный банкир планеты Джим Ен Ким в начале января объявил об отставке. Как писали "Аргументы недели", финансовый мир содрогнулся от того, что выбирать президента Всемирного банка будет шестикратный банкрот Дональд Трамп.