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ОБСЕ сообщила об утрате беспилотника в Донбассе из-за обстрела
12 января 2019, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники ОБСЕ сообщили в субботу утром, 12 января, что в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Попасная в Донбассе в результате обстрела был утрачен беспилотный летательный аппарат.
Известно, что накануне команда миссии осуществляла полет беспилотного летательного мини-аппарата, который наблюдал за снегоуборочными работами на трассе T-0504. В какой-то момент наблюдатели услышали сразу шесть очередей из стрелкового оружия, передает сегодня РИА "Новости".
Предполагается, что огонь велся именно по БПЛА, который после случившегося стремительно потерял высоту. Через некоторое время патруль миссии ОБСЕ потерял правление над ним.
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