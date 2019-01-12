СМИ: власти США направили в сторону Сирии группу военных кораблей

Сегодня стало известно, что власти США направили в сторону Сирии группу военных кораблей, а также сухопутные войска. Источник утверждает, что они должны помочь вывести войска с территории САР.

Подчеркивается, что сухопутные силы направляются в Сирию, чтобы вывести американских военнослужащих, а суда – с целью подстраховать войска в "уязвимый момент", передает WSJ. Известно, что первым плывет десантный корабль ВМС США Kearsarge, на борту которого находятся морские пехотинцы, а также самолеты и вертолет.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти США уже приступили к вывозу с сирийской территории наземной военной техники.