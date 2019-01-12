Власти Германии посетовали на односторонние шаги Дональда Трампа

Глава МИД Германии Хайко Маас посетовал на односторонние шаги американского президента Дональда Трампа. Дипломат заявил, что политик отказывается от роли своей страны как лидера либеральных демократий.

Хайко Маас также выразил сомнение в том, что Вашингтону в будущем удастся подвести европейские государства к принятию тех или иных решений.