Беспилотник и самолет США провели разведку вблизи Крыма

Сегодня стало известно, что американские беспилотник RQ-4B Global Hawk и самолет-разведчик Boeing RC-135V провели разведывательные полеты неподалеку от Крыма, а также побережья Краснодарского края.

Утром накануне беспилотник вылетел с авиабазы, расположенной в Италии, пересек воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии, а затем провел разведку неподалеку от Донбасса, говорится на сайте мониторингового ресурса Plane Radar. После этого аппарат облетел Черноморское побережье.

Кроме того, вчера к границам РФ приближался самолет-разведчик Boeing RC-135V, который внимательно изучил пространство у Черноморского побережья и довольно близко подлетел к береговой линии в районе Новороссийска.