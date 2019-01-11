Сын президента Гвинеи более 15 лет держал рабыню в США

Суд присяжных в американском штате Техас признал сына первого президента Гвинеи Ахмеда Секу Туре Мохамеда Туре и его супругу Дениз Крос-Туре виновными в использовании рабского труда.

Согласно материалам дела, муж с женой на протяжении 16 лет насильно удерживали в своем жилище на территории Соединенных штатов в качестве рабыни и безвольной прислуги африканскую девушку.

Об этом сообщает портал Star-Telegram. Также супруги были признаны виновными в сокрытии иностранки. Теперь паре грозит до 20 лет тюрьмы. Адвокаты четы намерены подать апелляцию.