В Германии умер экс-надзиратель концлагеря Яков Палий

В Германии скончался бывший надзиратель концлагеря "Травники" возле польского Люблина, где в 1943 году было убито более шести тысяч узников. Об этом в пятницу сообщает Deutsche Welle. Проживавший в США бывший эсэсовец депортирован в Германию

Напомним, ранее интерес общественности к судьбе 95-летнего выходца с Украины возобновился в 2018 году в связи с его депортацией из США в Германию и возможным открытием уголовного дела, о чем писали АН.

Палий умер в возрасте 95 лет в доме престарелых. Он подозревался в ФРГ в пособничестве нацистам. В 1949 году он выехал в США, скрыв свое темное прошлое, а в 1957-м получил гражданство, которого затем лишился.

В 2000-х годах выяснилось, что он служил в охране концлагеря. В 2003-м он был арестован, лишен гражданства США и выдворен в Германию, где на него завели уголовное дело. В 2016-м оно было закрыто из-за отсутствия фактических доводов.