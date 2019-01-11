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В Германии умер экс-надзиратель концлагеря Яков Палий
11 января 2019, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]
В Германии скончался бывший надзиратель концлагеря "Травники" возле польского Люблина, где в 1943 году было убито более шести тысяч узников. Об этом в пятницу сообщает Deutsche Welle.
Напомним, ранее интерес общественности к судьбе 95-летнего выходца с Украины возобновился в 2018 году в связи с его депортацией из США в Германию и возможным открытием уголовного дела, о чем писали АН.
Палий умер в возрасте 95 лет в доме престарелых. Он подозревался в ФРГ в пособничестве нацистам. В 1949 году он выехал в США, скрыв свое темное прошлое, а в 1957-м получил гражданство, которого затем лишился.
В 2000-х годах выяснилось, что он служил в охране концлагеря. В 2003-м он был арестован, лишен гражданства США и выдворен в Германию, где на него завели уголовное дело. В 2016-м оно было закрыто из-за отсутствия фактических доводов.
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