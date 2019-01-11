В МИД Беларуси подтвердили стремление Минска улучшить отношения с США

Руководство белорусского Министерства иностранных дел и Государственного департамента США провели несколько телефонных разговоров, обсудив вопросы улучшения отношений между двумя странами. Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз подтвердил факт переговоров между представителями белорусского и американского внешнеполитических ведомств по поводу улучшения отношений.

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«Мы можем подтвердить этот факт», – цитирует ТАСС белорусского дипломата. По данным Анатолия Глаза, стороны обсуждали различные аспекты белорусско-американских отношений, в том числе возможность их улучшения. Детали разговоров дипломат не уточнил.

Напомним, белорусский лидер Александр Лукашенко накануне заявил, что в настоящий момент вопрос объединения Российской Федерации и Белоруссии в единое государство никак не обсуждается.

Белорусский президент предупредил, что возможный отказ России компенсировать Беларуси налоговый маневр в нефтяной сфере может привести к потере ею единственного союзника на западном направлении.