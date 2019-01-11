Ветеран ДНР придумал способ закончить противостояние ополченцев и ВСУ в Донбассе

Ветеран ополчения самопровозглашенной ДНР Рафи Абдул Джабар рассказал, как можно закончить вооруженный конфликт в Донбассе. По данному вопросу мужчина высказался в разговоре с авторами YouTube-канала «СПЕЦ».

Джабар отметил, что многие бойцы Вооруженных сил Украины не хотят воевать против защитников республики. По словам ополченца, «агитпром» ДНР должен обратить на это внимание и начать работать с киевскими силовиками.

С целью завершения противостояния необходимо создать на территории Европы организации, которые бы обеспечили мирный диалог между представителями ВСУ и ополченцами, полагает Джабар. По его мнению, защитникам Донбасса нужно показать противнику, что «мы не людоеды и не убийцы».

Ранее сегодня сообщалось, что украинской волонтер опубликовал в интернете видео, запечатлевшее удар беспилотника ВСУ по окопу армии ДНР.