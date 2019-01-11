Киевский доброволец раскрыл условие раскола и раздела Украины между ее соседями

Над Украиной нависла угроза распада и раздела ее территории между географическими соседями. Такую точку зрения озвучил киевский волонтер Алексей Мочанов, оказывавший помощь воюющим в Донбассе силовикам.

По словам добровольца, украинское государство распадется на несколько частей, если его граждане не смогут отыскать объединительную идею. В случае раскола страны составлявшие ее части поделят между собой соседи, полагает Мочанов. Согласно его прогнозу, в этом процессе примут участие Венгрия, Румыния, Польша и Российская Федерация. Волонтер допустил, что на украинские земли будут претендовать также Турция и Болгария, пишет сайт «ПолитНавигатор».

Ранее в пятницу сообщалось, что отечественный аналитик Сергей Марков обозначил три сценария по выборам президента на Украине, которые имеются у властей Соединенных Штатов.