На Украине ликвидирована демократия, президента страны, который будет избран по итогам намеченных на март выборов, «назначат» Соединенные Штаты. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил политический эксперт Сергей Марков.

По словам Маркова, у американской стороны есть три сценария выборов. Первый из них предполагает «смену хунты». В этом случае пост главы государства займет музыкант Святослав Вакарчук, полагает российский аналитик.

Второй вариант – сохранение у власти действующего лидера Петра Порошенко. Третий – избрание Юлии Тимошенко, которая в настоящий момент является «наименее непопулярным политиком» в бывшей советской республике, отметил собеседник News Front.

Ранее в пятницу сообщалось, что эксперт Владимир Шаповалов раскрыл единственный козырь Петра Порошенко в борьбе за пост президента Украины.