МИД РФ призывает не спекулировать на теме мирного договора с Токио

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова днем в пятницу, 11 января, призвала воздержаться от спекуляций на теме мирного договора с Японией.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что РФ не нарушала "режим тишины", а странные и в некоторой степени неуместные заявления делают именно японские коллеги.

Мария Захарова подчеркнула, что в настоящий момент необходимо создать нормальную и спокойную обстановку для работы сотрудников министерств иностранных дел двух стран, которая не будет базироваться на дезинформации и различных спекуляциях, передает RT.