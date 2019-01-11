В британском МИД сообщили об угрозе для Brexit

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил об угрозе для Brexit. Глава ведомства обеспокоен решением парламента отклонить соглашение кабмина по условиям выхода страны из ЕС.

Хант заметил, что реализация Brexit может оказаться под большой угрозой в том случае, если сделка не состоится. После этого вся ситуация будет "парализована", передает Sky News.

По словам министра, британцы в настоящий момент волнуются, поскольку не уверены в том, что власти страны смогут реализовать то, за что ранее проголосовали граждане. Хант просит Палату общин парламента поддержать сделку, которая была заключена премьер-министром Великобритании Терезой Мэй с представителями Евросоюза.