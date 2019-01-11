В Госдуме прокомментировали слова Порошенко о выходе Украины из зоны риска

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий оценил слова главы Украины Петра Порошенко о том, что стране удалось выйти из зоны риска.

Ранее Порошенко заявил, что Украина наконец смогла обеспечить макрофинансовую стабилизацию, что и позволило стране покинуть зону риска.

Водолацкий в беседе с RT уточнил, что от украинского лидера можно услышать что угодно, однако данное заявление буквально ставит все с ног на голову. Дело в том, что, согласно прогнозам МВФ, в настоящий момент Украина является самой бедной страной в евро-азиатском пространстве. Именно поэтому слова Петра Порошенко ни в коей мере не соответствуют действительности. "Они ничтожны", – резюмировал Виктор Водолацкий.