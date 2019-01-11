Израиль и Саудовская Аравия реабилитируют Асада, чтобы выдавить Иран из Сирии?

Израиль, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет намерены осуществить дипломатическую реабилитацию президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах зарубежной прессы.

Издание Middle East Eye узнало о секретной встрече руководителей разведок четырех государств, на которой было принято решение помочь восстановлению связей между Дамаском и арабским миром. Так члены сформировавшейся коалиции хотят лишить Иран плацдарма в Сирии и дать отпор растущим амбициям Турции по присвоению северо-востока арабской республики.

Подобные планы говорят о том, что в регионе окончательно проступили контуры противостояния новых блоков. По одну сторону оказались Турция, Иран и Катар, по другую – Саудовская Аравия, ОАЭ и Израиль, процитировала публикацию Middle East Eye «Независимая газета».