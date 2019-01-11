Удивительное существо поймали на пляже в Филиппинах

На пляже в Филиппинах обнаружили удивительное существо, напоминающее своим видом инопланетянина. Женщина, обнаружившая его, сначала приняла свою находку за обычный мусор.

"Впервые я увидела это существо в районе нашего города Балабаган. Сначала я подумала, что это пластиковый мусор, но когда посмотрела поближе, рассмотрела части тела – у него есть рот и хвост", - рассказала о своей находке жительница Филлипин Диана Миккельсен. Она отметила, что раньше не замечала ничего подобного в прибрежных водах.

Необычное существо, по словам специалистов, на 99% состоит из воды, а потому полностью прозрачное. Это помогает ему оставаться невидимым в воде, сообщает Мир24. Оказалась, что находка Дианы относится к семейству из подтипа оболочников сальпы.