Кадры атаки дрона ВСУ по окопу ополченцев Донбасса показал киевский волонтер

В сети появилось видео, запечатлевшее удар дрона киевских силовиков по окопу ополченцев непризнанной ДНР. Ролик выложил Юрий Мысягин, волонтер, оказывающий помощь воюющим против Донбасса Вооруженным силам Украины.

Как написал доброволец на своей странице в Facebook, данные кадры были сделаны осенью прошлого года, однако публикуются в первый раз. По словам Мысягина, оператору беспилотника удалось сбросить боеприпас точно в окоп. Информация о возможных жертвах атаки в посте волонтера не содержится.

Согласно точке зрения Юрия Мысягина, которой он поделился с подписчиками, удары с помощью дронов являются «отличным методом систематично наносить урон» защитникам Донбасса. Данный способ ведения боевых действий не запрещен минскими соглашениями, полагает волонтер.

Ранее сегодня сообщалось, что российский военкор Александр Сладков опубликовал репортаж, снятый на позициях ополченцев ДНР под Донецком.