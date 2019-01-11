Парижская полиция намерена вывести на улицы столицы Франции четырнадцать бронетранспортеров в субботу, 12 декабря. В этот день ожидаются многочисленные акции протеста движения "желтые жилеты".

Начальник полиции Парижа Мишель Дельпеш отметил, что бронетранспортеры будут развернуты на улицах для охраны порядка. Кроме того в эфире телеканала CNews он отметил, что повышенный контроль будет организован на дорогах города и железнодорожных вокзалах.