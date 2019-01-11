Политолог выявил единственный козырь Порошенко в борьбе за власть на Украине

Российский политолог Владимир Шаповалов рассказал, как Петр Порошенко может сохранить свою власть на Украине. Соответствующее заявление аналитик сделал некоторое время назад в разговоре с журналистами.

Шаповалов отметил, что нынешний рейтинг действующего украинского президента не позволяет ему рассчитывать на попадание во второй тур грядущих выборов главы государства. В сложившейся ситуации, согласно точке зрения собеседника RT, у Порошенко есть только один козырь – серьезное обострение в зоне конфликта на востоке страны. Владимир Шаповалов полагает, что команда Порошенко может прибегнуть к этому варианту ради повышения уровня популярности президента у населения Украины.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в отечественной блогосфере опубликовали прогноз о распаде украинского государства на несколько частей.