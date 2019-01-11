В Совфеде оценили информацию о сокращении пенсий на Украине в два раза

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков утром в пятницу, 11 января, оценил информацию о сокращении в два раза минимальных пенсий и размера прожиточного минимума на Украине.

Ранее украинский общественный деятель Виктор Медведчук сообщил, что за последние пять лет пенсии и прожиточный минимум в стране снизились в 2,2 раза.

Цеков в беседе с RT назвал такую оценку абсолютно объективной. Майдан, по его словам, привел к разрушению Украины и возникновению внутреннего конфликта. При этом обеспеченные люди стали еще богаче, а бедные – еще беднее. Политик заметил, что украинские власти достигают своих целей, жертвуя простым народом.