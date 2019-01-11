Позиции ведущих «аккуратную войну» с ВСУ под Донецком бойцов ДНР сняли на видео

Российский военный корреспондент Александр Сладков выложил видео, снятое на позициях ополченцев ДНР в поселке Спартак под Донецком. Репортаж доступен для просмотра на YouTube-канале журналиста.

Сладков отметил, что в данном районе защитникам республики приходится вести «аккуратную войну» из-за снайперов с дальнобойными винтовками, которые могут поразить бойцов в блиндажах с большого расстояния. Также корреспондент рассказал, что находящимся в Спартаке ополченцам противостоит 57-я бригада Вооруженных сил Украины. В ДНР это соединение называют «неадекватным», потому что с его позиций открывается огонь даже во время перемирия. По словам одного из защитников самопровозглашенного государства, ставшего собеседником Александра Сладкова, военные ВСУ «стреляют, как хотят и из чего хотят».

Ранее в пятницу сообщалось, что политик Николай Стариков объяснил ненужность отдельного признания независимости республик Донбасса для России.