В МИД Германии подвергли антироссийские санкции США жесткой критике

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас утром в пятницу, 10 января, подверг жесткой критике решение американских властей продолжать в дальнейшем политику санкционного давления на Россию.

Маас также предостерег Вашингтон от введения односторонних ограничительных мер против проекта "Северный поток – 2", передает портал "Свободная пресса".

Немецкий дипломат убежден, что санкции ни при каких условиях не должны быть самоцелью или политическим инструментом. Ограничения должны относиться к конкретным и выполнимым требованиям. Хайко Маас, однако, отметил, что власти США не придерживаются такой позиции, сообщает РИА "Новости".