Пять кораблей из Малайзии вторглись в воды Сингапура

Власти Сингапура в пятницу, 11 января, заявили, что пять судов из Малайзии незаконно вторглись в территориальные воды страны. Согласно последней информации, инцидент произошел в минувшую среду.

Корабли из Малайзии вошли в территориаьные воды Сингапура и находились там примерно сутки. После этого три судна вернулись, а два по-прежнему остаются там. Малайзийское руководство пока никак не комментирует случившееся, передает сегодня портал "Свободная пресса".

Напомним, конфликт между двумя странами вспыхнул еще в октябре прошлого года из-за спора о том, котму принадлежит определенный участок вод. Сингапур уже не раз сообщал о нарушениях.