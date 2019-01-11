Панорамные снимки обратной стороны Луны прислал на Землю китайский зонд

Космический аппарат "Ченъэ-4", который недавно приземлился на обратной стороне Луны, прислал на Землю панорамные снимки. Об этом сегодня сообщило Китайское национальное космическое агентство .

Фотографии обзором в 360 градусов удалось сделать при помощи камеры, которая находится на верхней части космического зонда, передает URA.RU. Впоследствии снимки передали на Землю через спутник-ретранслятор.

Изображения, о которых идет речь, дали ученым возможность завершить предварительный анализ рельефа поверхности естественного спутника Земли неподалеку от места посадки китайского аппарата. Фотографии можно увидеть на официальном сайте CNSA.