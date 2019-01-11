Украинский генерал назвал «беспроигрышный вариант» провокации против РФ на Азове

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, как Киеву нужно организовать новую антироссийскую провокацию в Азовском море. Соответствующими соображениями экс-заместитель главы Генштаба соседнего государства поделился с журналистами.

Ранее министр обороны бывшей советской республики Степан Полторак проинформировал, что украинские моряки продолжат выполнять проходы по Керченскому проливу. Представитель правительства страны Юрий Гримчак, в свою очередь, заявил, что данные действия будут предприниматься без получения разрешения России.

Игорь Романенко, комментируя в разговоре со СМИ высказывание Полторока, отметил, что в ходе новых попыток прохода необходимо транслировать с помощью специальной аппаратуры переговоры с российской стороной. Союзники Киева должны осуществить «фиксацию» из космоса, процитировало Романенко издание «Русская весна».

По словам генерала, описанный им вариант является «беспроигрышным». Прибегнув к нему, Украина сможет показать, что Азовское море не является «русским озером», заявил собеседник журналистов.