Москве не следует отдельно признавать ДНР и ЛНР, ей нужна вся Украина. Такое мнение некоторое время назад высказал Николай Стариков, российский политик и общественный деятель.

Согласно точке зрения Старикова, признание независимости восставших против Киева республик только «отложит войну». Данный дипломатический шаг не является решением проблемы, уверен политик. Он отметил, что России необходимо воссоединить «весь наш народ».

Николай Стариков добавил, что воссоединение с Украиной принесет Москве экономическую выгоду. Бывшая советская республика будет не только сама себе обеспечивать, но и «приносить прибыль», заявил политик, выступая в эфире радио «Комсомольская правда».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший украинский депутат Ирина Фарион нашла «виновников» вооруженного конфликта, который продолжается с весны 2014 года на востоке страны.