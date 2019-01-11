Минфин США: жесткая санкционная политика против РФ будет продолжаться

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин сделал важное заявление. По словам политика, Вашингтон намерен и в дальнейшем проводить жесткую санкционную политику в отношении Москвы.

Об этом Мнучин сообщил после закрытого брифинга с членами Палаты представителей Конгресса, в рамках которого обсуждался вопрос снятия рестрикций с компаний, так или иначе связанных с Олегом Дерипаской. Слова главы Минфина США сегодня приводит издание The Hill.

Стивен Мнучин подчеркнул, что действующая американская администрация более жестко настроена по отношению к РФ, чем прежние.