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СМИ сообщают, что США начали транспортировку военной техники из Сирии

11 января 2019, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ сообщают, что США начали транспортировку военной техники из Сирии
фото: pixabay.com

В СМИ сообщили, что США уже приступили к транспортировке военной техники из Сирии. Данный процесс происходит в соответствии с планами по выводу американских военнослужащих с территории САР.

Путин и Меркель обсудили создание Конституционного комитета в Сирии

Путин и Меркель обсудили создание Конституционного комитета в Сирии

Источники утверждают, что за последние несколько дней из Сирии была переброшена первая партия "наземной военной техники". Пока, однако, не уточняется, куда именно транспортировали технику, о которой идет речь. Кроме того, предполагается, что американские силы сначала будут выведены из северной части САР, сообщает сегодня телеканал CNN.

Операцией по выводу войск занимается Центральное командование ВС США, сотрудники которого уже решили, какие корабли, самолеты, вертолеты и прочая техника потребуются для выполнения поставленной задачи.

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ЕТ

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В Зеленограде такси насмерть сбило пешехода

В Зеленограде такси насмерть сбило пешехода

В московском округе Зеленоград такси совершило наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Согласно последней информации источников, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Минфин США: жесткая санкционная политика против РФ будет продолжаться

Министр финансов Соединенных Штатов Америки Стивен Мнучин сделал важное заявление. По словам политика, Вашингтон намерен и в дальнейшем проводить жесткую санкционную политику в отношении Москвы.

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На Украине за пять лет в два раза сократились пенсии и прожиточный минимум

На Украине за пять лет в два раза сократились пенсии и прожиточный минимум

Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук заявил, что за пять лет минимальная пенсия и размер прожиточного минимума в стране сократились более чем в два раза.

//В мире

Варианты стратегии России по пресечению блицкрига ВСУ в Донбассе обозначили СМИ

Варианты стратегии России по пресечению блицкрига ВСУ в Донбассе обозначили СМИ

Обозначены четыре варианта стратегии Российской Федерации на случай наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующий материал появился на страницах отечественных интернет-СМИ.

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Появился вероятный сценарий распада Украины и ее дробления по примеру Югославии

Появился вероятный сценарий распада Украины и ее дробления по примеру Югославии

Украинское государство в будущем ждет распад на несколько частей. С соответствующим прогнозом, как утверждается в выложенной в блогосфере заметке, выступил киевский политолог Михаил Погребинский.

//Новости МирТесен



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Рогозин: NASA попросило "Роскосмос" создать лунную версию "Союза"

Рогозин: NASA попросило "Роскосмос" создать лунную версию "Союза"

NASA просит "Роскосмос" разработать версию космического корабля "Союз" для полетов на Луну. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

//Общество

Зачем Московскому зоопарку потребовались ёлки

Зачем Московскому зоопарку потребовались ёлки

Московский зоопарк принимает в дар ёлки. Хвойные деревья нужны животным для обогащения рациона. Также они могут украсить вольеры или стать полезной игрушкой для некоторых обитателей зоопарка.

//Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Меньшова заявила, что подумывает "сменить профессию"

Телеведущая Юлия Меньшова заявила, что подумывает "сменить профессию"

Известная российская телеведущая Юлия Меньшова заявила, что задумалась над сменой профессии. Подобные мысли начали посещать знаменитость после недавнего путешествия по европейским городам.

//Шоу-бизнес

Почему Первый канал второй год подряд "вырезает" Бузову из шоу

Почему Первый канал второй год подряд "вырезает" Бузову из шоу

Ольга Бузова в этом году стала одной из участниц гала-концерта "Рождество с Григорием Лепсом" на Первом канале. Всё бы ничего, но в телевизионную версию номер певицы так и не попал.

//В мире

В Совфеде оценили информацию о сокращении пенсий на Украине в два раза

В Совфеде оценили информацию о сокращении пенсий на Украине в два раза

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков утром в пятницу, 11 января, оценил информацию о сокращении в два раза минимальных пенсий и размера прожиточного минимума на Украине.

//В мире

Позиции ведущих «аккуратную войну» с ВСУ под Донецком бойцов ДНР сняли на видео

Позиции ведущих «аккуратную войну» с ВСУ под Донецком бойцов ДНР сняли на видео

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//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова продолжает флиртовать с "таинственным незнакомцем" через интернет

Ольга Бузова продолжает флиртовать с "таинственным незнакомцем" через интернет

Известная российская певица Ольга Бузова продолжает через интернет флиртовать с "таинственным незнакомцем". Артистка пока не сообщает своим преданным поклонникам, в кого именно она влюблена.

//Шоу-бизнес

Брэда Питта не пригласили на день рождения дочери

Брэда Питта не пригласили на день рождения дочери

Свой четырнадцатый день рождения средняя дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Захара отметила в отсутствии отца. КП.ру сообщает, что Анджелина не пригласила бывшего мужа, потому что ещё зла на него.

//В мире

В МИД Германии подвергли антироссийские санкции США жесткой критике

В МИД Германии подвергли антироссийские санкции США жесткой критике

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас утром в пятницу, 10 января, подверг жесткой критике решение американских властей продолжать в дальнейшем политику санкционного давления на Россию.

//Общество

Геолокация пропавших детей станет доступна правоохранительным органам

Геолокация пропавших детей станет доступна правоохранительным органам

Поиск пропавших детей в ближайшее время можно будет осуществлять по геолокации их мобильных устройств без специального разрешения суда. Депутаты Госдумы разработали законопроект, облегчающий правоохранительным органам подобные розыскные мероприятия.

//В мире

Пять кораблей из Малайзии вторглись в воды Сингапура

Пять кораблей из Малайзии вторглись в воды Сингапура

Власти Сингапура в пятницу, 11 января, заявили, что пять судов из Малайзии незаконно вторглись в территориальные воды страны. Согласно последней информации, инцидент произошел в минувшую среду.

//В мире

Украинский генерал назвал «беспроигрышный вариант» провокации против РФ на Азове

Украинский генерал назвал «беспроигрышный вариант» провокации против РФ на Азове

Украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, как нужно организовать новую провокацию на Азове. Соответствующими соображениями экс-заместитель главы Генштаба соседнего государства поделился со СМИ.

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Чем закончится перепалка Шнурова и Милонова

Чем закончится перепалка Шнурова и Милонова

Перепалка между депутатом Госдумы Виталием Милоновым и лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым никак не прекращается. Дело дошло до того, что политик вылвал музыканта на своеобразную дуэль, сообщает КП.ру.

//В мире

Панорамные снимки обратной стороны Луны прислал на Землю китайский зонд

Панорамные снимки обратной стороны Луны прислал на Землю китайский зонд

Космический аппарат "Ченъэ-4", который недавно приземлился на обратной стороне Луны, прислал на Землю панорамные снимки. Об этом сегодня сообщило Китайское национальное космическое агентство .

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//Происшествия

Мечеть едва не сгорела в Омске

Мечеть едва не сгорела в Омске

В ночь на пятницу, 11 января, в Омске едва не сгорела мечеть. Соответствующую информацию сегодня рано утром предоставили осведомленные о происшествии сотрудники пресс-службы МЧС по региону.

//В мире

Политик объяснил нежелательность отдельного признания республик Донбасса для РФ

Политик объяснил нежелательность отдельного признания республик Донбасса для РФ

Согласно точке зрения Николая Старикова, признание независимости восставших против Киева ДНР и ЛНР только «отложит войну». Данный дипломатический шаг не является решением проблемы, уверен политик.

//Общество

За что немцы не любят русских и британцев

За что немцы не любят русских и британцев

Опрос, проведённый среди жителей Германии показал, что больше половины населения страны негативно относится к туристам из России и Великобритании. За что же немцы так не любят русских и британцев?

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Рубль оказался самой недооценённой валютой в мире

Рубль оказался самой недооценённой валютой в мире

The Economist признал, что индекс рубля на 70% ниже его справедливого значения. Это делает российскую валюту самой недооценённой в мире. Подсчитать показатель помог "индекс Биг Мака".

//В мире

СМИ сообщают, что США начали транспортировку военной техники из Сирии

СМИ сообщают, что США начали транспортировку военной техники из Сирии

В СМИ сообщили, что США уже приступили к транспортировке военной техники из Сирии. Данный процесс происходит в соответствии с планами по выводу американских военнослужащих с территории САР.

//Общество

Москву сегодня накроет снегопад

Москву сегодня накроет снегопад

В пятницу, 11 января, в Москве ожидается небольшой снегопад, а на дорогах образуется гололедица. Соответствующую информацию накануне предоставили сотрудники Гидрометцентра Российской Федерации.

//Здоровье

Какая связь между дневным сном и болезнью Альцгеймера

Какая связь между дневным сном и болезнью Альцгеймера

Любители поспать днём рискуют к старости получить болезнь Альцгеймера. Об этом сообщили американские учёные после ряда проведённых исследований. Зачастую признаки деменции проявляются именно у тех, кто злоупотребляет дневным сном.

//Общество

На Украине предложили спросить у населения, что они думают о "новой церкви"

На Украине предложили спросить у населения, что они думают о "новой церкви"

На Украине создали петицию, в которой Петру Порошенко предлагают спросить мнение населения о "новой церкви". Результаты опроса создатели петиции советуют приурочить к выборам президента страны.

//В мире

Трамп заявил, что имеет полное право на введение в США режима ЧП

Трамп заявил, что имеет полное право на введение в США режима ЧП

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что имеет полное право ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы получить в обход Конгресса деньги на строительство барьера на границе с Мексикой.

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Мария Горбань расстроила поклонников, опубликовав фото в бикини

Мария Горбань расстроила поклонников, опубликовав фото в бикини

Мария Горбань расстроила своих поклонников, опубликовав фото в бикини. Актриса публикует пляжные фото, но не радует, а огорчает своих поклонников. Многие насторожились, почему Маша так сильно похудела.

//В мире

Глава МИД Германии признал, что ФРГ нуждается в России

Глава МИД Германии признал, что ФРГ нуждается в России

Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас согласился с тем, что ФРГ нуждается в России как в партнёре. Он признал, что Берлину и Москве предстоит вместе решать многие вопросы.

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Неизвестные устроили стрельбу возле столичного кафе и увезли мужчину в багажнике

Неизвестные устроили стрельбу возле столичного кафе и увезли мужчину в багажнике

Группа неизвестных устроила стрельбу возле одного из столичных кафе на проспекте Мира. После этого они поместили мужчину в багажник автомобиля и уехали.

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Эксперты назвали возможных конкурентов Тимошенко во втором туре выборов

Эксперты назвали возможных конкурентов Тимошенко во втором туре выборов

Эксперты назвали возможных конкурентов Юлии Тимошенко во втором туре выборов президента Украины. Руководителя партии "Батькивщина", экс-премьера Юлию Тимошенко называют лидером предвыборной гонки.

//Общество

Десять пострадавших при аварии в Сыктывкаре

Десять пострадавших при аварии в Сыктывкаре

В Сыктывкаре на трассе Сыктывкар - Троицко-Печорск рейсовый автобус, полный пассажиров, столкнулся с лесовозом. В результате аварии пострадали тринадцать человек, среди них есть дети.

//Общество

Ученые раскрыли простой способ продлить долголетие

Ученые раскрыли простой способ продлить долголетие

Ученые раскрыли простой способ продлить долголетие. Оказываться, не только движение, но и активное общение с родными и друзьями - жизнь. Ученые из Университетского колледжа Лондона провели четырехлетнее исследование.

//Наука

Люди выбирают здоровую пищу, если ее поместить среди вредных продуктов

Люди выбирают здоровую пищу, если ее поместить среди вредных продуктов

Эксперимент провели учёные из университета Дьюка. Оказывается, человек с большей вероятностью предпочтёт здоровую пищу, если она находится в окружении вредных продуктов.

//Политика

Павел Дуров заявил о ликвидации компании Telegram Messenger LLP

Павел Дуров заявил о ликвидации компании Telegram Messenger LLP

Создатель мессенджера Telegram, основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP.

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Квартиры для ветеранов привели чиновника на скамью подсудимых

Квартиры для ветеранов привели чиновника на скамью подсудимых

Экс-директор департамента капитального строительства Севастополя Андрей Попов ответит перед законом за превышение должностных полномочий. Чиновник выдавал ветеранам непригодные для проживания квартиры.

//Общество

В России хотят запретить турфирмам организовывать паломнические поездки

В России хотят запретить турфирмам организовывать паломнические поездки

Госдума в первом чтении приняла поправки, запрещающие туристическим фирмам организовывать паломнические поездки. Законопроект устанавливает специальный правовой статус паломника и паломнической деятельности.

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Полторак объявил о запуске серийного производства ракетного комплекса "Ольха"

Полторак объявил о запуске серийного производства ракетного комплекса "Ольха"

Полторак рассказал о начале серийного производства собственного ракетного комплекса "Ольха". Он сообщил, что кроме этого ракетного комплекса продолжаются опытно-конструкторские работы во многих других проектах.

//Общество

Болезнь лишила девушку возможности слышать... мужчин!

Болезнь лишила девушку возможности слышать... мужчин!

Молодая китаянка стала жертвой довольно странного недуга. В результате болезни девушка перестала слышать, но не всё подряд, а исключительно мужскую речь.

//В мире

Ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Балтийского моря

Ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Балтийского моря

Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely ) утром 10 января через Датские проливы вошел в акваторию Балтийского моря. ВМС США публиковали фото своего эсминца, пересекающего Северное море.

//Здоровье

Тёплый шарф может наградить модниц прыщами

Тёплый шарф может наградить модниц прыщами

Любимый зимний аксессуар современных модниц может изрядно подпортить любую красивую внешность. Тёплый шарф, в который мы привыкли кутаться в морозы, зачастую приводит в появлению проблем с кожей.

//Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассказала, какой уголок Земли для нее настоящий земной рай

Любовь Толкалина рассказала, какой уголок Земли для нее настоящий земной рай

Актриса Любовь Толкалина призналась, какой уголок Земли для нее настоящий земной рай. Толкалина побывала на Рождество в Дивеево. Серафимо-Дивеевский женский монастырь недалеко от города Сарова.

//В мире

Украинский чиновник: Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив

Украинский чиновник: Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив

Юрий Грымчак - замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины - ответил в эфире телеканала "Прямой" на вопрос ведущего, будет ли Украина пытаться провести корабли через Керченский пролив.

//Общество

Пропавшую школьницу нашли в московском роддоме

Пропавшую школьницу нашли в московском роддоме

Пятнадцатилетнюю школьницу, пропавшую в Элисте, обнаружили в одном из столичных роддомов. Сообщается, что в последнее время девушка проживала в подмосковном Павловском Посаде.

//Общество

Как удостовериться в подлинности бриллианта

Как удостовериться в подлинности бриллианта

Вброс синтетических алмазов на мировом рынке принял массовый характер и затронул даже известные бренды. Этот объем достигает свыше 20% камней, которые продаются после огранки.

//Общество

Трамп высказался о разводе главы Amazon Джеффа Безоса

Трамп высказался о разводе главы Amazon Джеффа Безоса

Президент Соединеных Штатов Дональд Трамп высказался о разводе главы Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеков в мире. Глава Amazon на днях объявил, что разводится со своей супругой Маккензи.

//Здоровье

Учёные считают, что пар от электронных сигарет опасен для детей с астмой

Учёные считают, что пар от электронных сигарет опасен для детей с астмой

Исследования показали, что пар от электронных сигарет повышает возможность приступа астмы среди подростков на 27 процентов. В опросе приняли участие почти 70 тысяч детей.

//Общество

Возобновлено движение по Волоколамке после подтопления Тушинского тоннеля

Возобновлено движение по Волоколамке после подтопления Тушинского тоннеля

В Москве в четверг вечером на Волоколамском шоссе возобновлено движение автотранспорта после подтопления Тушинского тоннеля. Транспорт движется по тоннелю в обоих направлениях в обычном режиме.

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На похороны крокодила в Индии пришли 500 человек

На похороны крокодила в Индии пришли 500 человек

В Индии жители деревни, расположенной в округе Беметара в штате Чхаттисгарх, устроили пышные похороны местному крокодилу-долгожителю. На печальное торжество пришли пять сотен человек.

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Актер Алексей Серебряков стал дедом

Актер Алексей Серебряков стал дедом

У актера театра и кино Алексея Серебрякова родилась внучка. Дочь артиста Дарья родила девочку. Внучка Серебрякова появилась на свет в Соединенных Штатах еще осенью.

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