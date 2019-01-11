СМИ сообщают, что США начали транспортировку военной техники из Сирии

В СМИ сообщили, что США уже приступили к транспортировке военной техники из Сирии. Данный процесс происходит в соответствии с планами по выводу американских военнослужащих с территории САР.

Источники утверждают, что за последние несколько дней из Сирии была переброшена первая партия "наземной военной техники". Пока, однако, не уточняется, куда именно транспортировали технику, о которой идет речь. Кроме того, предполагается, что американские силы сначала будут выведены из северной части САР, сообщает сегодня телеканал CNN.

Операцией по выводу войск занимается Центральное командование ВС США, сотрудники которого уже решили, какие корабли, самолеты, вертолеты и прочая техника потребуются для выполнения поставленной задачи.