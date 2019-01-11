//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Ольга Бузова продолжает флиртовать с "таинственным незнакомцем" через интернет
- Брэда Питта не пригласили на день рождения дочери
- Чем закончится перепалка Шнурова и Милонова
- Телеведущая Юлия Меньшова заявила, что подумывает "сменить профессию"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
СМИ сообщают, что США начали транспортировку военной техники из Сирии
11 января 2019, 08:03 [ «Аргументы Недели» ]
В СМИ сообщили, что США уже приступили к транспортировке военной техники из Сирии. Данный процесс происходит в соответствии с планами по выводу американских военнослужащих с территории САР.
Источники утверждают, что за последние несколько дней из Сирии была переброшена первая партия "наземной военной техники". Пока, однако, не уточняется, куда именно транспортировали технику, о которой идет речь. Кроме того, предполагается, что американские силы сначала будут выведены из северной части САР, сообщает сегодня телеканал CNN.
Операцией по выводу войск занимается Центральное командование ВС США, сотрудники которого уже решили, какие корабли, самолеты, вертолеты и прочая техника потребуются для выполнения поставленной задачи.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Минфин США: жесткая санкционная политика против РФ будет продолжаться
//В мире
Варианты стратегии России по пресечению блицкрига ВСУ в Донбассе обозначили СМИ
//Новости МирТесен
//Наука
Рогозин: NASA попросило "Роскосмос" создать лунную версию "Союза"
Телеведущая Юлия Меньшова заявила, что подумывает "сменить профессию"
//В мире
В Совфеде оценили информацию о сокращении пенсий на Украине в два раза
//Новости партнеров
Ольга Бузова продолжает флиртовать с "таинственным незнакомцем" через интернет
//В мире
В МИД Германии подвергли антироссийские санкции США жесткой критике
//Общество
Геолокация пропавших детей станет доступна правоохранительным органам
//В мире
//Новости СМИ2
//Общество
//В мире
СМИ сообщают, что США начали транспортировку военной техники из Сирии
//Здоровье
//В мире
Трамп заявил, что имеет полное право на введение в США режима ЧП
//В мире
//В мире
Эксперты назвали возможных конкурентов Тимошенко во втором туре выборов
//Общество
//Политика
Павел Дуров заявил о ликвидации компании Telegram Messenger LLP
//Общество
В России хотят запретить турфирмам организовывать паломнические поездки
//Общество
//Здоровье
//В мире
Украинский чиновник: Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив
//Общество
//Здоровье
Учёные считают, что пар от электронных сигарет опасен для детей с астмой
//В мире