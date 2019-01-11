На Украине за пять лет в два раза сократились пенсии и прожиточный минимум

Лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук заявил, что за пять лет минимальная пенсия и размер прожиточного минимума в стране сократились более чем в два раза.

По словам активиста, при этом наблюдался стремительный рост цен на продукты, а также коммунальных платежей, передает утром в пятницу РИА "Новости"

Медведчук отметил, что с 2013 года минимальная пенсия на Украине снизилась в 2,2 раза и сейчас ее размер составляет 53,2 доллара (1497 гривен). Пять лет назад этот показатель достигал 118,8 доллара (3359 гривен). Что касается прожиточного минимума, то в 2013 году он составлял 147,2 доллара (4162 гривны), а теперь – 65,9 доллара (1863 гривны).