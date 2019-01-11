На Украине за пять лет в два раза сократились пенсии и прожиточный минимум
11 января 2019, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]
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11 января 2019, 07:08 [ «Аргументы Недели» ]
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