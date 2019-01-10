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Глава МИД Германии признал, что ФРГ нуждается в России
10 января 2019, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас согласился с тем, что ФРГ нуждается в России как в партнёре. Он признал, что Берлину и Москве предстоит вместе решать многие вопросы.
Хайко Маас заявил, что Германия нуждается в России как в партнёре по внешней политике, сообщает Газета.ru со ссылкой на РИА Новости. Эти слова прозвучали во время его выступления на приеме "Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики".
"Мы по-прежнему нуждаемся в России как в партнере во внешней политике. Для решения ли конфликта на Украине, который Россия сначала породила своими действиями, нарушающими международное право. Или в конфликтах в Сирии, а также в Йемене, где мы в последние дни добились прогресса", - сказал глава МИД Германии.
Кроме того, он подчеркнул, что Россия в последнее время утратила доверие. Но, несмотря на это, вхождение ФРГ в Совет безопасности ООН в качестве непостоянного члена способствует "более тесному согласованию" между двумя государствами в вопросах международной политики.
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