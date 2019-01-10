Эксперты назвали возможных конкурентов Тимошенко во втором туре выборов

Эксперты назвали возможных конкурентов Юлии Тимошенко во втором туре выборов президента Украины. С самого начала избирательной кампании на Украине руководителя партии "Батькивщина", бывшего украинского премьера Юлию Тимошенко называют лидером предвыборной гонки.

По данным исследования Института анализа и программирования, во втором туре с Юлией Тимошенко за место президента Украины могут побороться два конкурента. Согласно социологическому опросу, в рейтинге кандидатов после Тимошенко идут комик и лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и лидер "Оппозиционного блока" Юрий Бойко. По тем же данным, Петр Порошенко попал лишь во вторую тройку, - передает ТАСС. Зеленский активно ворвался в избирательную кампанию и немного опережает Бойко.

Порошенко занимает в рейтинге четвертое место с 11,3% голосов. На пятом находится лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с 11,1%, а на шестом – Олег Ляшко (9,1%).

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года.