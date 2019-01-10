Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о начале серийного производства собственного ракетного комплекса "Ольха". В интервью правительственной газете "Урядовый курьер" Полторак сообщил, что кроме этого ракетного комплекса продолжаются опытно-конструкторские работы во многих других проектах.

Петр Порошенко ранее заявил, что Украина в 2019 году запустит в серийное производство ракеты "Ольха". Весной 2018 года украинский ракетный комплекс "Ольха" прошел заключительные испытания, серийное производство планировали начать в 2018 году. Ракета "Ольха" собрана полностью из украинских комплектующих, - сообщает РИА Новости.

На военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа прошлого года был продемонстрирован ряд новинок, включая, оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin — противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П". Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК якобы постоянно возит по выставкам, но никаких контрактов на производство этого вооружения нет.