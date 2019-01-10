Ракетный эсминец ВМС США вошел в акваторию Балтийского моря

Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (USS Gravely ) утром 10 января через Датские проливы вошел в акваторию Балтийского моря. ВМС США публиковали фото своего эсминца, пересекающего Северное море.

Эсминец "Грейвли" является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО, способным нести до 56 крылатых ракет "Томагавк". Его перемещение, как и других военных кораблей из разных стран, мониторят специальные ресурсы.

В июне 2016 года этот эсминец опасно сблизился с российским сторожевым кораблем "Ярослав Мудрый" в Средиземном море, напоминает РИА Новости.

В минувший понедельник большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море. В российском Минобороны сообщили, что действия корабля контролировал сторожевой корабль "Пытливый". По мнению экс-командующего Черноморского флота адмирала Владимира Комоедова, США отправили Fort McHenry в Черное море для демонстрации силы, но корабль не представлял нашей стране какую-либо угрозу.