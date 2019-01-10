Украинский чиновник: Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив

Юрий Грымчак сообщил о планах Украины продолжить попытки провести украинские корабли через Керченский пролив. Грымчак - заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины- ответил в эфире телеканала "Прямой" на вопрос ведущего, будет ли Украина пытаться провести корабли через Керченский пролив.

Он сказал, что попытки будут неоднократные. "Возвращаясь к соглашению 2003 года о совместном пользовании Азовским морем - там прописано, что наши военные корабли без какого-нибудь согласования и разрешения имеют право проходить через Керченский пролив", - пояснил украинский чиновник.

Напомним, три корабля ВМС Украины были задержаны ФСБ России после того, как 25 ноября прошлого года они нарушили российскую границу, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией украинских властей.