На похороны крокодила в Индии пришли 500 человек

В Индии жители деревни, расположенной в округе Беметара в штате Чхаттисгарх, устроили пышные похороны местному крокодилу-долгожителю. На печальное торжество пришли пять сотен человек.

Местные прозвали крокодила Гангарам. Согласно их рассказам, крокодил был дружелюбным настолько, что вместе с ним купались дети. Все в деревне считали Гангарама другом.

Рептилия умерла в возрасте 130 лет от старости, сообщает Hindustan Times. С Гангарамом простились особенно: крокодила везли к могиле на тракторе с цветами и гирляндами.

